A Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıyına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN YENİ ANTRENÖRÜ ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tairihnde İstanbul'da dünyaya geldi. İtalyan Lisesi'nden mezun olan Ergin Ataman, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı.

Basketbola 1978 senesinde Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. 2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Ergin Ataman, 22 Mart 2014 tarihinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğü’ne getirildi. 2016 yılında bu görevinden ayrıldı. Ataman Anadolu Efes’te koçluk yaptı.

ERGİN ATAMAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Ergin Ataman İstanbulludur. İşte Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyeri:

1996-1998 Türk Telekom

1998-1999 Pınar Karşıyaka

1999-2001 Efes Pilsen

2001-2003 Montepaschi Siena

2003-2006 Ülkerspor

2006-2007 Climamio Bologna

2007-2008 Beşiktaş

2008-2010 Efes Pilsen

2011-2012 Beşiktaş

2012-2017 Galatasaray

2014-2016 Türkiye millî basketbol takımı

2017- Anadolu Efes

