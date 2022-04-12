SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında?

A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında?

12.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergin Ataman Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başarılı hoca, Anadolu Efes'teki görevini de sürdürecek. A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında?

A Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıyına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN YENİ ANTRENÖRÜ ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tairihnde İstanbul'da dünyaya geldi. İtalyan Lisesi'nden mezun olan Ergin Ataman, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı.

Basketbola 1978 senesinde Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı. Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. 2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Ergin Ataman, 22 Mart 2014 tarihinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğü’ne getirildi. 2016 yılında bu görevinden ayrıldı. Ataman Anadolu Efes’te koçluk yaptı.

ERGİN ATAMAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Ergin Ataman İstanbulludur. İşte Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyeri:

1996-1998 Türk Telekom
1998-1999 Pınar Karşıyaka
1999-2001 Efes Pilsen
2001-2003 Montepaschi Siena
2003-2006 Ülkerspor
2006-2007 Climamio Bologna
2007-2008 Beşiktaş
2008-2010 Efes Pilsen
2011-2012 Beşiktaş
2012-2017 Galatasaray
2014-2016 Türkiye millî basketbol takımı
2017- Anadolu Efes

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocasıİşte A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocası
Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."
Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğduMaçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Galatasaray'dan cevap! Fenerbahçeliler kızacak...

Galatasaray'dan cevap! Fenerbahçeliler kızacak...

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

Yarı çıplak sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

Yarı çıplak sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.