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A Milli Basketbol Takımı'nda Yunanistan maçı hazırlıkları

23.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlı ekip, 25 Şubat'ta yapılacak maç öncesi hazırlıkların İstanbul etabını tamamladı

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki idman Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yunanistan maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yarın uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek.

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