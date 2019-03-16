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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Çin’in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena’da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı.

Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak.
FIBA Dünya Kupası’nın grupları ise şöyle oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası ABD Çekya Japonya 12 dev adam

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