A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak.
Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Çin’in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena’da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı.
Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak.
FIBA Dünya Kupası’nın grupları ise şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
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