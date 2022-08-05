A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Katar'a yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Katar'a 32-30 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını Konya'da sürdüren milli takım, özel maçta Katar ile karşılaştı.
Milliler, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan maçı 32-30 kaybetti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile B Grubu'nda mücadele edecek.
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