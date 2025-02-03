A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1’e yükseldi

TED Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmalarında Türkiye, Meksika’yı 5-0 mağlup ederek Dünya Grubu I’e yükseldi. Play-off serisinin ilk gününü Meksika karşısında 2-0 önde bitiren milliler, ikinci güne çiftler maçıyla başladı. Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-6, 7-5, 6-3 yenerek seride skoru 3-0’a getirdi ve milli takımı Dünya Grubu I’e taşıdı. Serinin dördüncü maçında 18 yaşındaki sporcu Atakan Karahan korta çıktı. İlk Davis Cup mücadelesini veren Atakan, Rafael Alfonso De Alba Valdes’i 6-3, 6-3 yenerek seride durumu 4-0’a getirdi. Son maçta ise yine ilk Davis Cup mücadelesini veren Mert Naci Türker korta çıktı. Mert Naci Türker, Eugenio Gonzalez Fitzmaurice‘yi 6-1, 6-2 mağlup ederek seriye 5-0 ile noktayı koydu.

Milli takım, Eylül ayında Dünya Grubu I karşılaşmasında Qualifiers grubuna yükselmek için mücadele edecek.