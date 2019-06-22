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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus’u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu!

Ayrıntılar birazdan...

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A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi

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