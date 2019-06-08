A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

