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A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

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Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu

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