A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! Maç öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu...




Burak Kavuncu



KALECİ KONUSUNA DEĞİNDİ!



Kaleci tercihi için konuşan Montella, “Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.” dedi.

‘‘GÜRCİSTAN ÇOK SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR TAKIM’’



Montella, “Antrenman saatlerimizi yolculuk saatlerimize göre seçiyoruz. Biz istediğimiz taktiksel antrenmanlarını yapıyoruz. Gürcistan çok saygı duyduğum bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini onurlandırabilmiş bir takım var karşımızda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.” sözlerini söyledi.

‘‘ARDA GÜLER’İN BÜTÜN MAÇLARINI İZLEDİM’’



İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in bütün maçlarını izledim bu sene. Farklı farklı pozisyonlarda görebildik kendisini. Öyle bir oyuncu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi.’’ dedi.

TRANSFERLERE DEĞİNDİ



Montella, ‘‘Bizim elimizde olan bir şey değil transfer dönemi. Birçok futbolcu aslında transfer oldu ya da olacaktı. Futbolcular bundan etkilenmez. Oyuncularımız buraya her geldiğinde hem kalben hem ruhen burada olduklarını her zaman kanıtladılar.’’ dedi.

‘‘REKABET BİZİM İÇİN ENDİŞE YARATMIYOR!’’



Montella, "Bir takımın gerçek değeri sonradan oyuna girdiğinde katkı sağlayacak futbolculardan oluşur. Bizim için endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Rekabet bizim için endişe yaratmıyor. Takımın değerini yansıtıyor.'' ifadelerinde bulundu.

MAÇIN ÖNEMİNİ AÇIKLADI



Deneyimli teknik adam, ‘‘Benim açımdan bu en önemli maçımız. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlığımızı yaptık.’’ dedi.

