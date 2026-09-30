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A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki 3. maçında Belçika ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman salondaki çalışmalarla başladı ve daha sonra sahaya geçildi.

A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti 1

Futbolcular burada pas, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.
Dün yapılan antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu idmana çıkarken, Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de antrenmana katıldı.

TFF YÖNETİMİ DE ANTRENMANI TAKİP ETTİ!

A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti 2

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

Milliler yarın saat 11.15’te yapacağı antrenmanın ardından Belçika’ya gidecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Türkiye UEFA Uluslar Ligi tff
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