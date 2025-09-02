SPOR

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular, sahada ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Ay-yıldızlılar, mücadele öncesi resmi çalışmasını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Ardından milliler, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket edecek.

A Milli Takım, Tiflis'e inişinin ardından müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.00'da statta basın toplantısı düzenleyecek.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Türkiye
