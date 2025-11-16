A Milli Futbol Takımı, İspanya maçı hazırlıklarına başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri’ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idman öncesinde, oyuncular iki gruba ayrıldı. Bulgaristan maçına başlayan 11’de yer alan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer grup ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahadaki antrenmana katıldı. Isınmaya başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla devam edip dar alan oyunlarıyla son buldu.

Dün akşam Bulgaristan ile oynanan maçta sol kasığından sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrası ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun da medikal değerlendirmesine devam edildi.

A Milli Takım’ın antrenmanını TFF Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin de izledi.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.45’te yapacağı antrenmanla İspanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.