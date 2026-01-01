Chelsea’de Enzo Maresca gönderildi! Yerine Acun Ilıcalı'nın eski hocası geliyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de Enzo Maresca dönemi sona erdi. İngiliz temsilcisi, 45 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Konuya ilişkin Chelsea’den yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2024 yılında göreve geldiği Chelsea ile 92 resmi maça çıkan Enzo Maresca, 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Maresca yönetimindeki Chelsea, geçen sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

MARESCA YERİNE ROSENIOR!

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Enzo Maresca yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior'u kısa süre içerisinde takımın başına getirmek istiyor. Rosenior'un kariyerinde ise 2022-2024 Hull City ve 2024-2026 Strasbourg takımıyla gösterdiği performanslar dikkat çekiyor.