SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Chelsea’de Enzo Maresca gönderildi! Yerine Acun Ilıcalı'nın eski hocası geliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Teknik Direktör Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Chelsea’de Enzo Maresca gönderildi! Yerine Acun Ilıcalı'nın eski hocası geliyor
Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de Enzo Maresca dönemi sona erdi. İngiliz temsilcisi, 45 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Chelsea’de Enzo Maresca gönderildi! Yerine Acun Ilıcalı nın eski hocası geliyor 1

Konuya ilişkin Chelsea’den yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2024 yılında göreve geldiği Chelsea ile 92 resmi maça çıkan Enzo Maresca, 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Maresca yönetimindeki Chelsea, geçen sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

MARESCA YERİNE ROSENIOR!

Chelsea’de Enzo Maresca gönderildi! Yerine Acun Ilıcalı nın eski hocası geliyor 2

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Enzo Maresca yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior'u kısa süre içerisinde takımın başına getirmek istiyor. Rosenior'un kariyerinde ise 2022-2024 Hull City ve 2024-2026 Strasbourg takımıyla gösterdiği performanslar dikkat çekiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşıyaka’nın konuğu TofaşKarşıyaka’nın konuğu Tofaş
Karşıyaka’da Mehmet Güneş’le yollar ayrıldıKarşıyaka’da Mehmet Güneş’le yollar ayrıldı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Acun Ilıcalı son dakika hull city ingiltere premier lig Liam Rosenior
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.