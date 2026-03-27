A Milli Futbol Takımı, Kosova maçı hazırlıklarına başladı

Dün oynanan Romanya müsabakasına ilk 11’de başlayan futbolcular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idmana katıldı.

Tedavisi devam eden Merih Demiral bugünkü antrenmanda yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, takım arkadaşlarının idmanını izlemek üzere antrenman sahasına geldi. Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.45’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

