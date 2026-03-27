SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, Kosova maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Kosova ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün oynanan Romanya müsabakasına ilk 11’de başlayan futbolcular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idmana katıldı.

Tedavisi devam eden Merih Demiral bugünkü antrenmanda yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, takım arkadaşlarının idmanını izlemek üzere antrenman sahasına geldi. Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.45’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kosova Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.