SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

28.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı.

Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Milli Futbol Takımı takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu geçti!Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu geçti!
Olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"Olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"
Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Ayrılık fitilini ateşledi! "Gidiyorum..."

Ayrılık fitilini ateşledi! "Gidiyorum..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.