A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek hayatını kaybetti!

Türk futbolunun gelişim sürecinde önemli bir yere sahip olan Alman teknik adam Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Piontek, saha sonuçlarının ötesinde bıraktığı mirasla hafızalara kazındı.

"GELECEĞE ODAKLANAN ADAM"

Danimarka futboluna yaşattığı altın dönemin ardından Türkiye’nin başına geçen deneyimli teknik direktör, Ay-Yıldızlı ekibin başında üç yılda 27 karşılaşmada görev yaptı. Skor anlamında zorlu bir süreç yaşansa da, özellikle sistem ve yapılanma konusundaki yaklaşımıyla dikkat çekti. Görev süresi boyunca 15 maçlık galibiyet hasreti yaşanmasına rağmen futbol çevreleri tarafından "Geleceğe odaklanan adam" olarak anıldı.

TERİM, YARDIMCILIĞINI YAPTI

Piontek’in Türk futboluna en önemli katkılarından biri ise teknik kadro yapılanmasında attığı adımlar oldu. Yardımcılığına getirdiği Fatih Terim, ilerleyen yıllarda Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri haline geldi. Bu tercih, modern milli takım yapılanmasının temellerinden biri olarak değerlendirildi.

A Milli Takım’daki görevinden sonra Türkiye’de kulüp düzeyinde de çalışan Piontek, Bursaspor’da da teknik direktörlük yaptı. Disiplinli yapısı, uzun vadeli planlamaya verdiği önem ve genç isimlere duyduğu güvenle tanınan tecrübeli teknik adam, Türk futbol tarihinde özel bir yer edindi.