Galatasaray'ın 5 gollü tokadı Juventus'u batırıyor! İtalyan devinde tarihi kriz

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup olarak Avrupa'da tur şansını mucizelere bırakan Juventus'ta kabus büyüyor! İtalya Kupası'ndan da elenen Çizme ekibinde asıl tehlike Serie A'da baş gösterdi. Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligde ilk 4'e giremezse, en az 60 milyon Euro'luk devasa bir gelir kaybıyla karşı karşıya kalacak ve kulübü karanlık bir mali süreç bekliyor.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İstanbul'da Galatasaray'ın şovuna engel olamayan ve sahadan 5-2'lik tarihi bir hezimetle ayrılan Juventus, sadece prestijini değil, geleceğini de kaybetme tehlikesiyle yüz yüze. İtalyan devinde üst üste gelen kötü sonuçlar, kulübü mali bir uçurumun kenarına getirdi.

KUPA GİTTİ, AVRUPA MUCİZEYE KALDI

Galatasaray ın 5 gollü tokadı Juventus u batırıyor! İtalyan devinde tarihi kriz 1

Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgiyle Devler Ligi'nde çeyrek final umutlarını büyük ölçüde İstanbul'da bırakan siyah-beyazlılar, yerel kupada da havlu attı. İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta'ya elenerek kupaya veda eden Juventus için sezon adeta bir kabusa dönüştü.

11 MİLYON EURO GİTTİ DERKEN ASIL TEHLİKE 60 MİLYON!

Galatasaray ın 5 gollü tokadı Juventus u batırıyor! İtalyan devinde tarihi kriz 2

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Tuttosport, Juventus'un içindeki bulunduğu mali krizi gözler önüne serdi. Habere göre; siyah-beyazlı yönetim, Galatasaray'a elenilmesi halinde Şampiyonlar Ligi son 16 turundan gelecek olan 11 milyon Euro'luk gelirin kaybedilmesini zaten hesaplamıştı. Ancak asıl büyük felaket Serie A'da yaşanıyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ekibi, ligde sezonu ilk 4 içinde tamamlayamaz ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa, kasasından en az 60 milyon Euro uçup gidecek. Üstelik bu rakamın sadece temel gelirleri kapsadığı; yayın ve performans gelirlerinin de eklenmesiyle kaybın çok daha dramatik boyutlara ulaşacağı vurgulanıyor.

CEHENNEM GİBİ FİKSTÜR

Galatasaray ın 5 gollü tokadı Juventus u batırıyor! İtalyan devinde tarihi kriz 3

Şu anda Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Juventus'u son derece kritik ve yıpratıcı bir fikstür bekliyor. İtalyan ekibinin önündeki üç kritik viraj şu şekilde:

Ligde Como (İç saha)

Şampiyonlar Ligi rövanşında Galatasaray (İç saha)

Ligde zorlu Roma deplasmanı

Juventus'un bu cehennem fikstüründen nasıl çıkacağı ve 60 milyon Euro'luk o devasa uçuruma düşüp düşmeyeceği İtalya'da bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda.

