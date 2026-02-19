Beşiktaş'ın yeni transferinden yönetime mesaj! 'Bonservisimi alın'

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına yaptığı açıklamalarla siyah-beyazlı camiaya mesaj verdi. Kiralık olarak İstanbul ekibine katılan genç orta saha, hedefinin kısa süreli bir macera değil, kalıcı bir başarı hikâyesi yazmak olduğunu dile getirdi.

“KALICI OLMAK İSTİYORUM”

Kiralık statüsüne rağmen Beşiktaş’ta uzun vadeli bir gelecek planladığını vurgulayan Asllani, “Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla kupa kaldırmanın en büyük hedefi olduğunu belirtti.

“BEŞİKTAŞ'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR”

Taraftar desteğinin kendisini etkilediğini söyleyen genç oyuncu, “Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp.” sözleriyle atmosferden duyduğu memnuniyeti aktardı.

“HOCAMIN BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM”

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Asllani, “Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum.” diyerek hem teknik heyete hem de taraftara net bir güven mesajı verdi.

Sahada göstereceği performansla sözlerini desteklemek isteyen Asllani, Beşiktaş kariyerini uzun yıllara yayma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.