SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın yeni transferinden yönetime mesaj! 'Bonservisimi alın'

Kiralık olarak Beşiktaş JK kadrosuna katılan Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla kalıcı olmak istediğini açıkladı. Şampiyonluk hedefini vurgulayan genç orta saha, taraftarın büyüklüğüne dikkat çekerken Sergen Yalçın’ın beklentilerinin farkında olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferinden yönetime mesaj! 'Bonservisimi alın'
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına yaptığı açıklamalarla siyah-beyazlı camiaya mesaj verdi. Kiralık olarak İstanbul ekibine katılan genç orta saha, hedefinin kısa süreli bir macera değil, kalıcı bir başarı hikâyesi yazmak olduğunu dile getirdi.

“KALICI OLMAK İSTİYORUM”

Beşiktaş ın yeni transferinden yönetime mesaj! Bonservisimi alın 1

Kiralık statüsüne rağmen Beşiktaş’ta uzun vadeli bir gelecek planladığını vurgulayan Asllani, “Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla kupa kaldırmanın en büyük hedefi olduğunu belirtti.

“BEŞİKTAŞ'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR”

Beşiktaş ın yeni transferinden yönetime mesaj! Bonservisimi alın 2

Taraftar desteğinin kendisini etkilediğini söyleyen genç oyuncu, “Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp.” sözleriyle atmosferden duyduğu memnuniyeti aktardı.

“HOCAMIN BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM”

Beşiktaş ın yeni transferinden yönetime mesaj! Bonservisimi alın 3

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Asllani, “Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum.” diyerek hem teknik heyete hem de taraftara net bir güven mesajı verdi.

Sahada göstereceği performansla sözlerini desteklemek isteyen Asllani, Beşiktaş kariyerini uzun yıllara yayma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü hayatını kaybetti!A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü hayatını kaybetti!
O da Galatasaray'ı istiyor! Yeni savunmacı Fransa'dan: Yönetim harekete geçtiO da Galatasaray'ı istiyor! Yeni savunmacı Fransa'dan: Yönetim harekete geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.