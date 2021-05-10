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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı

10.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda eylül ayında yapacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde, eylül ayında çıkacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda müsabakalarının statları belli oldu.

Milli takımların sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 1 Eylül'deki Karadağ maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 4 Eylül'deki Cebelitarık karşılaşması Victoria Stadı'nda, 7 Eylül'deki Hollanda müsabakası da Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, G Grubu'nda 3 maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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