A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı!

Ay-Yıldızlılar, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 12.00’den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Milli Takım ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına başladı.

TFF AÇIKLADI!

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi.

Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Millî Takım ile bir araya geldi.

A Millî Takım, kamptaki ilk çalışmasını bugün saat 18.00'de Riva'da yapacak. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır