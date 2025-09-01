SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı!

Ay-Yıldızlılar, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 12.00’den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Milli Takım ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı! 1

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı! 2

TFF AÇIKLADI!

A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplandı! 3

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi.

Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Millî Takım ile bir araya geldi.

A Millî Takım, kamptaki ilk çalışmasını bugün saat 18.00'de Riva'da yapacak. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de transferler bitmiyor! Yıldız isim resmen açıklandı...Fenerbahçe'de transferler bitmiyor! Yıldız isim resmen açıklandı...
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan İspanya Türkiye milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

Barış Alper Yılmaz'da son dakika! Bir rekor teklif daha...

Barış Alper Yılmaz'da son dakika! Bir rekor teklif daha...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya yolcusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.