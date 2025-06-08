A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti!

A Milli Takım, hazırlık maçında ABD ile East Hartford'da karşı karşıya geldi. Dünya Kupası Elemeleri öncesi son provalarını yapan millilerimiz, ABD karşısında sürprize izin vermeyerek rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçın ilk dakikasında 1-0 öne geçen ABD, karşılaşmaya adeta önde başladı.
ABD'nin golü sonrası kontrolü tamamen eline alan millilerimiz 2 dakikada 2 gol bularak skoru 2-1'e getirdi. Milli Takımımızın gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.
Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum