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A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, özel maçta ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamladı. Yoğun yağmur altında oynanan maçı, milli takımımız 2-1 kazanarak sürprize izin vermedi.

A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti!
Emre Şen

A Milli Takım, hazırlık maçında ABD ile East Hartford'da karşı karşıya geldi. Dünya Kupası Elemeleri öncesi son provalarını yapan millilerimiz, ABD karşısında sürprize izin vermeyerek rakibini 2-1 mağlup etti.

ABD, MAÇA GOLLE BAŞLADI

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Maçın ilk dakikasında 1-0 öne geçen ABD, karşılaşmaya adeta önde başladı.

2 DAKİKADA 2 GOL

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ABD'nin golü sonrası kontrolü tamamen eline alan millilerimiz 2 dakikada 2 gol bularak skoru 2-1'e getirdi. Milli Takımımızın gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN

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A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

TÜRK TARAFTARLAR, ABD'DE MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

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A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.

Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı abd
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