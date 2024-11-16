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A Milli Futbol Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı! Liderliği son maça bıraktı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 22:01
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Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup beşinci maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Uluslar A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkan Ay- yıldızlılar birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte turnuvadaki puanımızı 11'e yükselterek şansımızı son maça bıraktık.

A Milli Futbol Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı! Liderliği son maça bıraktı

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile Kayseri 19 Kadir Has Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Maç boyunca birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan Millilerimiz, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, Uluslar A Ligi’ne yükselme şansımız son maça taşındı. Karşılaşmanın son bölümünde Kerem Aktürkoğlu ile bir penaltı vuruşunda yararlanamadık.

Grubun bir diğer karşılaşmasında ise İzlanda deplasmanda Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİK

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Galler kalesine toplam 19 şut gönderen Milli Takımımız, maç boyu %63'de topa sahip oldu. Bunun yanına üç net gol pozisyonundan yaranamazken, 2.65 XG yakaladık. Rakip takım ceza sahasında 35 kez buluşan Ay-yıldızlılar, 9'da korner kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Tecrübeli savunmacı Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MONTELLA'NIN TERCİHİ

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Türkiye Teknik Direktörü Montella mücadeleye Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'iyle başladı.

KAYSERİ KAPALI GİŞEYDİ

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Kadir Has Stadı’nda milli maç coşkususu yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar maç öncesinde renkli görüntüler sergiledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maç saatini bekleyen taraftarlardan bazıları yüzlerini kırmızı beyaza boyarken, bazıları da pankart açıp ay-yıldızlı ekibe destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galler Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi türkiye milli takımı
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