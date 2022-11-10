A Milli Futbol Takımının aday kadrosu belli oldu! Arda Güler ilk kez bu mutluluğu yaşayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı. (DHA)

