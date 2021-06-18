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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

18.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e 64-54 kaybetti.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan milli takım, ilk 5 dakikada 2 sayıda kaldı. Bosna Hersek, üç sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atıştan bulduğu basketlerle 5. dakikayı 7-2 önde geçti. A Milli Takım, Tavic'in üçlüğüyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (4-14) çıkaran Bosna Hersek karşısında ilk periyodu 17-8 geride tamamladı.

İkinci periyotta Bosna Hersek'in top kayıplarını Melis ile iyi değerlendirerek oyuna ortak olan Türkiye, Pelin ve Bahar'ın da skora katkısıyla 12-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 22-22'lik eşitliği sağladı. Soyunma odasına 27-26 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğin başında hızlı hücumlarla etkili olan milliler, 24. dakikada 37-30'luk üstünlüğe ulaştı. İyi bir ritim yakalayan ve Gökşen'in 28. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (44-36) çıkaran A Milli Takım, üçüncü periyodu 44-38 önde bitirdi.

Final periyoduna 17-0'lık seriyle başlayan Bosna Hersek karşısında 55-44 geriye düşen milliler, moral üstünlüğünü kaybetti. Rakibine 64-54 yenilen milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 20 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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