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  4. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız Polonya'yı 52-41 mağlup etti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız Polonya'yı 52-41 mağlup etti!

14.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında İzmit'te konuk ettiği Polonya'yı 52-41 mağlup etti. Potanın Perileri bu sonuçla grubunda ikide iki yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız Polonya'yı 52-41 mağlup etti!

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya'yı 78-62 mağlup eden A Kadın Milli Takım, İzmit'te Polonya engelini de 52-41'lik skorla geçti.

Grup elemelerinde 2'e 2 yapan Potanın Perileri büyük bir avantaj elde etti. Milli Takım grubun diğer maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

Salon: Kocaeli İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Geert Jacops xx, Jelena Tomic xx, Andrei Sharapa xx

Türkiye: Pelin Bilgiç xxx 10, Olcay Çakır Turgut xxx 6, Melis Gülcan xx, Göksen Fıtık x, Bahar Çağlar Ökten xxx 12, Tuğçe Canıtez xx 9, Merve Aydın xxx 11, Şerife Alperi Onar xx, Esra Ural Topuz x, Kiah Stokes xx

Polonya: Zuzanna Sklepowicz x 3, Anna Jakubiuk xx, Kamila Borkowska x, Weronika Gajda xx 6, Kladuia Gertchen xxx 16, Agnieszka Skobel x, Amalia Rembiszewska xx 11, Marissa Kastanek xx, Anna Makurat xx, Weronika Telenga xx 3

1. Periyot: 12-8 (Türkiye lehine)

Devre: 24-19 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 40-25 (Türkiye lehine)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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