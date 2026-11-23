Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son haftalarda orta saha merkezinde görev alan Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinden beklenen verimin alınamaması üzerine kadro tercihinde değişikliğe gitme kararı aldı. Sarı-lacivertli teknik heyetin, merkezdeki oyun kurulumunu güçlendirmek adına N'Golo Kante'ye yeniden ilk 11'de şans vereceği belirtildi.

OYUN KURULUMUNDAKİ AKSAKLIKLAR KARARI HIZLANDIRDI

Emre Belözoğlu'nun bir süredir N'Golo Kante'yi yedek kulübesinde bekletip orta sahada dinamizmi öncelediği kaydedildi. Ancak geride kalan maçlarda Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinin, savunma yönündeki sertliğe rağmen topu üçüncü bölgeye taşıma ve oyun kurma konusunda aksaklıklar yaşadığı aktarıldı. Hücum geçişlerindeki bu tıkanıklığı aşmak isteyen teknik ekibin, çözümü tecrübeli orta saha oyuncusunu yeniden sahaya sürmekte bulduğu ifade edildi.

SHAKHTAR MAÇIYLA 11'E GERİ DÖNÜYOR

Emre Belözoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Shakhtar karşılaşmasıyla birlikte N'Golo Kante'yi yeniden ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı bildirildi. Tecrübesi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle sarı-lacivertlilerin orta sahadaki organizasyon sorununu çözmesi beklenen Kante'nin, kritik mücadelede takımın öne çıkan kozlarından biri olacağı kaydedildi.