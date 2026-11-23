Galatasaray'da sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun sağlık durumu ve sahalara dönüş takvimiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Tedavi sürecinin öngörülenden uzun sürebileceği belirtilen yıldız oyuncunun dönüşünün ocak ayını bulabileceği öne sürüldü.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Rafael Leao'nun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde, Portekizli kanat oyuncusunun yaklaşık 1,5 ay boyunca formasından uzak kalabileceği ifade edildi. Yapılan aktarımda yıldız futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Leao, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşü ocak ayını bulabilir."

TEDAVİSİ İÇİN KATAR'A GÖNDERİLMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce yayımladığı resmi bilgilendirme metninde Rafael Leao'nun özel bir tedavi programına alındığını duyurmuştu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Tedavisine devam edilen Rafael Leao da kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Katar'da çalışmalarını sürdürecek."