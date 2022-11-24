A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan tarihi fark! Tam 96 sayı...

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u 140-44'lük skorla mağlup etti.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beşiyle karşılaşmaya başladı.
Milliler, Arnavutluk karşısında ilk yarıyı 74-16 önde tamamladı.
A Milli Takım'da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı.
Arnavutluk'ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki dördüncü maçında 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Dumitru Stasiev, Natasa Dragojevic, Natalie Galuk
Türkiye: Pelin Bilgiç xx 14, Sevgi Uzun x 7, Olcay Çakır Turgut x 8, Melis Gülcan x 4, Meltem Yıldızhan xx 10, Tearia McCowan xxx 28, Bahar Çağlar Okten x 8, Alperi Onar xx 15, Elif İstanbuloğlu x 4, Tuğçe Canitez xx 14, Tilbe Şenyürek xxx 20, Gökşen Fitik x 8
Arnavutluk: Mrela Lugaj x 9, Dajan Baraj x 6, Ornela Lalaj x 6, Tea Memushi x 2, Ida Palko x 2, Ebi Dishnica x 7, Klea Verri x 6, Enisa Qosha x 4, Imela Mala x 2
İlk Periyot: 35-10 (Türkiye lehine)
Devre: 74-16 (Türkiye lehine)
Son Periyot: 107-29 (Türkiye lehine)