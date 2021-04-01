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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı açıklandı

01.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile oynayacağı maçların programı açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı açıklandı

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda maç saatleri FIBA tarafından belirlendi.

Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu’nda yer alacak ve maçlarını Fransa’nın Strasbourg kentinde oynayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00’da ilk karşılaşmasını Slovenya ile yapacak. Milliler 18 Haziran Cuma günü ikinci mücadelesinde Bosna Hersek ile TSİ 13.00’te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

17 Haziran Perşembe
19.00 Türkiye - Slovenya

18 Haziran Cuma
13.00 Türkiye- Bosna Hersek

20 Haziran Pazar
16.00 Türkiye - Belçika

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