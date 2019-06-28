A Milli Kadın Basketbol Takımımızın gruptan çıkma şansı kalmadı

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak. C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.
Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.
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