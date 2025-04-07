SPOR

71
68
51
47
47
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı ağırlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya!

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Kadın Futbol Takımı 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek.

MİLLİLER LİDERE KARŞI OYNAYACAKLAR

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek. Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Canlı Skor

Şampiyonluk oranları güncellendi!Şampiyonluk oranları güncellendi!
Osimhen bu rekoru kırabilir! Osimhen bu rekoru kırabilir!
Anahtar Kelimeler:
spor futbol türkiye goalball kadın milli takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

G.Saray için gün sayıyordu! İngiltere'den talip çıktı...

G.Saray için gün sayıyordu! İngiltere'den talip çıktı...

Böyle çöküş yok... Dünya yıldızıydı, tezgahtar oldu!

Böyle çöküş yok... Dünya yıldızıydı, tezgahtar oldu!

Zirve yangın yeri! Fark 3'e düştü, yapay zeka şampiyonluk tahminini değiştirdi

Zirve yangın yeri! Fark 3'e düştü, yapay zeka şampiyonluk tahminini değiştirdi

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.