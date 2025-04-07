A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya!

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Kadın Futbol Takımı 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek. Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
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