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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi mağlup etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 4. haftasında Çin etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında bugün son şampiyon ABD ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi mağlup etti

Jiangmen Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 10. maçında 9. galibiyetini alarak liderliğini
sürdürdü. Ay-yıldızlılarda 23 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Fatma 12, Zehra 11, Meliha 8 sayı ile eşlik etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 15.00’te ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 3 - 0 ABD

Salon: Jiangmen Spor Merkezi
Hakemler: Khaled Al-Zughaibi (Suudi Arabistan), Andrei Zenovich (Rusya)

ABD: Robinson, Gibbemeyer, Larson, Washington, Lowe, Lloyd, Lake (L) (Carlini, Thompson, Ogbogu, Bartsch-Hackley)
Türkiye: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Aylin (L) (Şeyma)

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Anahtar Kelimeler:
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD

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