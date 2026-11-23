Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u geçen Beşiktaş, mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde HB Sheva ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde HB Sheva ile oynayacağı karşılaşma, 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Gürcistan'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20:45'de başlayacak.
Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
HB Sheva deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş
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