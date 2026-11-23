Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u geçen Beşiktaş, mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde HB Sheva ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - HB SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde HB Sheva ile oynayacağı karşılaşma, 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Gürcistan'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20:45'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HB SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

HB Sheva deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş