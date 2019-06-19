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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya yenildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin 5. haftasında Belçika’ya 3-1 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya yenildi

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi Belçika’ya 27-25, 24-26, 21-25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 19.00’da İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye 1 - 3 Belçika

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Vlastimil Kovar, Mohammad Shahmiri

Türkiye: Yasemin, Cansu, Fatma, Zehra, Ebrar, Meliha, Şeyma, Buse, Ezgi, Gözde, Aslı, Şeyma (L) (Aylin)
Belçika: Janssens, Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25
Süre: 1 saat 59 dakika (31, 33, 27, 28)

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Milletler Ligi filenin sultanları Belçika

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