UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sahasında PSV Eindhoven'ı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada İspanyol devi, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 5-1 kazanmayı bildi.

İKİNCİ YARI GOL OLDU YAĞDI

PSV Eindhoven, 32. dakikada Perisic'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle sonuçlanırken karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid rakibine gol oldu yağdı ve mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

İspanyol ekibinin golleri 50. dakikada Valverde, 60. dakikada Jude Bellingham, 64 ve 84. dakikalarda Mabeppe ve 87. dakikada Vinicius Junior'un ayağından geldi.

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, galibiyetin kilit isimlerinden olurken 50. ve 64. dakikada gelen gollerde asisti yapan isim oldu.

dakikada Eduardo Camavinga ile değiştirilen Arda Güler, oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı. Genç futbolcu, takım arkadaşları ve teknik heyetle de tek tek tokalaştı.

BU SEZON 8 ASİSTE ULAŞTI



PSV karşısında iki asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 8 asiste ulaştı. Arda Güler, La Liga'da 3 gol ve 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

DÜNYA BASININDA ARDA GÜLER

Muhteşem oyunuyla İspanyol basını başta olmak üzere birçok önde gelen haber mecraları da Güler'den övgüyle bahsetti.

İŞTE BAZI BAŞLIKLAR

EFE ajansı: Arda Güler sihirli değneğini çıkardı

Bernabeu Digital: Arda Güler PSV karşısında bir dahi: 70 dakikalık şovda iki asist

BeSoccer: Madrid'in geri dönüşü: Güler'in topuğundan Bellingham'ın şaheserine

Libertad Digital: Güler, muhteşem bir topuk vuruşuyla sahneye çıktı