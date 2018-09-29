A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı

Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Mücadeleyi TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi. Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı. Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.
TÜRKİYE 3-0 KANADA
Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)
Türkiye: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)
Kanada: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)
Setler: 25-18, 25-13, 25-15
Süre: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)
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