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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi Çin oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finaldeki rakibi Çin oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi Çin oldu
Cevdet Berker İşleyen

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanan ABD mücadelede 1-0 öne geçerken, Çin ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti 25-20 kazanan Çin avantajı yakalasa da ABD dördüncü seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 11.00’de Çin ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları
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