Mohamed Salah'ta beklenmedik gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Beşiktaş'ta Mohamed Salah ismi yeniden transfer gündemini hareketlendirdi. Siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratan iddiaya göre, Başkan Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldızı kadroya katabilmek için önemli temaslarda bulunmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE KRİTİK ZİRVE

Doğan Gündoğdu'nun haberine göre Serdal Adalı'nın, Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Tarafların masaya oturacağı buluşmada transferin tüm ayrıntılarının ele alınacağı ifade edildi.

İddiaya göre yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde, transfer sürecinin önündeki önemli engellerin büyük ölçüde aşılabileceği değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREDE

Salah transferiyle ilgili dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Doğan Gündoğdu'nun verdiği bilgiye göre Erdoğan'ın, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayabileceği düşünülen bu olası transferi yakından takip ettiği öne sürüldü.

ADALI'DAN BİLGİ ALDI

Haberde yer alan iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, süreçle ilgili Başkan Serdal Adalı'dan bilgi aldığı da ifade edildi. Beşiktaş cephesinden ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.