Bayern Münih'ten beklenmedik Sacha Boey kararı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceği netlik kazanmış değil. Alman devinin yeni sezon kadro planlaması, Fransız sağ bekin forma şansını önemli ölçüde etkileyebilir.

REKABET GİDEREK ARTIYOR

Bayern Münih, yeni sezon öncesinde bek hattını güçlendirmeye devam etti. Sol bek pozisyonuna Nathaniel Brown'u kadrosuna katan Bavyera temsilcisi, Konrad Laimer'in de sözleşmesini uzattı. Takımın savunma rotasyonunda sağ bekte Josip Stanisic, sol bekte ise Alphonso Davies de önemli alternatifler arasında yer alıyor.

FORMA ŞANSI ZOR

Sky Sports'un haberine göre Bayern Münih'teki geniş bek rotasyonu nedeniyle Sacha Boey'in düzenli forma giymesi oldukça güç görünüyor. Haberde konuyla ilgili, "Mevcut durumda, Boey'in önümüzdeki sezon Bayern'de yeterli süre alması zor, hatta imkansız olabilir." ifadelerine yer verildi.