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Bayern Münih'ten beklenmedik Sacha Boey kararı!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemin ardından Bayern Münih'e dönen Sacha Boey'in Alman ekibindeki geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Bek hattındaki yoğun rekabet nedeniyle Fransız futbolcunun yeni sezonda düzenli forma şansı bulmasının oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Bayern Münih'ten beklenmedik Sacha Boey kararı!
Cevdet Berker İşleyen
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceği netlik kazanmış değil. Alman devinin yeni sezon kadro planlaması, Fransız sağ bekin forma şansını önemli ölçüde etkileyebilir.

REKABET GİDEREK ARTIYOR

Bayern Münih ten beklenmedik Sacha Boey kararı! 1

Bayern Münih, yeni sezon öncesinde bek hattını güçlendirmeye devam etti. Sol bek pozisyonuna Nathaniel Brown'u kadrosuna katan Bavyera temsilcisi, Konrad Laimer'in de sözleşmesini uzattı. Takımın savunma rotasyonunda sağ bekte Josip Stanisic, sol bekte ise Alphonso Davies de önemli alternatifler arasında yer alıyor.

FORMA ŞANSI ZOR

Bayern Münih ten beklenmedik Sacha Boey kararı! 2

Sky Sports'un haberine göre Bayern Münih'teki geniş bek rotasyonu nedeniyle Sacha Boey'in düzenli forma giymesi oldukça güç görünüyor. Haberde konuyla ilgili, "Mevcut durumda, Boey'in önümüzdeki sezon Bayern'de yeterli süre alması zor, hatta imkansız olabilir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bayern München Sacha Boey galatasaray
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