A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat elemelerinde ilk galibiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçına iyi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, 3 defa 4 farkla geri düştü. Rakibinin köşeden ataklarında zorlanan milliler, 10-6'dan sonra iyi savunma yaptı ve geri döndü. 10-10'da skoru eşitleyen Türkiye, 11-10 öne geçti. Bu skordan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken 21-21'de bir kez daha eşitlik sağlayan A Milli Takım, 24-21 öne geçti. Üç kez set sayısı şansını kullanamayan milliler, bir kez de 26-25'te set sayısını alamadı. Köşeden etkili hücum eden Ikic ve Fabris'i durduramayan milliler, seti 28-26 kaybetti ve 1-0 geri düştü.

İkinci sete iyi giren milliler, Fabris ve Ikic karşısında etkili savunma yaptı. Meliha İsmailoğlu ve Meryem Boz ile sayılar bulan ay-yıldızlı takım, kaptan Eda Erdem ile etkili servislerden skor üretti. Oyuna hükmeden Türkiye, seti 25-12 alarak 1-1 eşitliği sağladı.