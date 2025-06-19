A Milli Kadın Voleybol Takımı set vermeden kazandı! Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti

2025 Voleybol Milletler Ligi 2. Haftasında A Milli Voleybol Kadın Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.

2’nci sete 5-0’lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25

A Milliler 3’üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.

1 Set: 25 - 27

2 Set: 19 - 25

3 Set: 28 - 26

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla birlikte turnuvada 5'te 5 yaptı. Bir sonraki maçını 19 Haziran Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.