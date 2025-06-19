SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı set vermeden kazandı! Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti

2025 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’da saha kenarında takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı set vermeden kazandı! Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti
Berker İşleyen

2025 Voleybol Milletler Ligi 2. Haftasında A Milli Voleybol Kadın Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.

2’nci sete 5-0’lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25

A Milliler 3’üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı.

1 Set: 25 - 27
2 Set: 19 - 25
3 Set: 28 - 26

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla birlikte turnuvada 5'te 5 yaptı. Bir sonraki maçını 19 Haziran Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan yönetime: Onu takımdan gönderin!Okan Buruk'tan yönetime: Onu takımdan gönderin!
Merih Demiral Süper Lig devine! Başladığı yere dönüyor...Merih Demiral Süper Lig devine! Başladığı yere dönüyor...
Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti Voleybol son dakika Filenin Sultanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

Inter'de 'Hakan' krizi! Bu kadarını kimse beklemiyordu, G.Saray için öyle bir şey yaptı ki...

Inter'de 'Hakan' krizi! Bu kadarını kimse beklemiyordu, G.Saray için öyle bir şey yaptı ki...

Okan Buruk'tan yönetime: Onu takımdan gönderin!

Okan Buruk'tan yönetime: Onu takımdan gönderin!

Merih Demiral Süper Lig devine! Başladığı yere dönüyor...

Merih Demiral Süper Lig devine! Başladığı yere dönüyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.