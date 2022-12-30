SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. 'A Milli Takım'a gelse kim ne diyebilir?' Nihat Kahveci'den bomba etkisi yaratan Jorge Jesus iddiası!

'A Milli Takım'a gelse kim ne diyebilir?' Nihat Kahveci'den bomba etkisi yaratan Jorge Jesus iddiası!

30.12.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından, İspanya La Liga'da da Real Sociedad ile Villarreal'de adından fazlasıyla söz ettiren, şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği "Söz İşin Ehlinde" programına konuk oldu. Nihat Kahveci, "Milli takımda yerli teknik adamın olmasından yanayım. Yabancı gelecekse de çok bilinen marka birisini getirmelisin. Şimdi ülkede Jesus sevgisi var. Jesus milli takıma gelse kim ne diyebilir?" ifadelerini kullandı.

'A Milli Takım'a gelse kim ne diyebilir?' Nihat Kahveci'den bomba etkisi yaratan Jorge Jesus iddiası!

Nihat Kahveci, Harun Erdenay ve Emek Ege, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Söz İşin Ehlinde" programına konuk oldu. Moderatörlüğünü spor spikeri Emek Ege’nin yaptığı programda konuşan Nihat Kahveci, "Bağcılar’da büyüdüm. Bizim zamanımızda doğalgaz yoktu, sobalı bir apartmanın 5. katında otururduk. Birilerinin kömürleri taşıması lazım. Sırtımda kömür torbalarıyla birlikte dar yerlerden geçtim, baktım kondisyonum iyi. Çorapları top yapıp sepete attım, baktım elim de iyi. Sonra futbola başladım. Önce Esenlerspor, ardından 14 yaşımda Beşiktaş altyapısına gittim, 18’inde ise A takıma girdim. Süreç benim için hızlı ilerledi" dedi.

"HAYAL KURMAKTAN KORKMAYIN"

Dj8CzH4X4AAfI5q

Çok çalıştığını anlatan Kahveci, "Babam topu 3 kez sektiremez ama futbol bana nereden geçti bilmiyorum. Beşiktaş altyapısına gittiğimde hayalim A takıma çıkmaktı. Fulya’da incecik bir tel vardı, bir adım atsam A takımın antrenman sahasındaydım. Ama o adımı atmak için çok çalışmam gerektiğinin de farkındaydım. Arkadaşlarım eğlenirken biz fedakarlık yaptık ve o pazar günkü 90 dakikayı oynamak için alın teri döktük. Hayal kurun, cesur olun. Ben kurdum, önce “Beşiktaş A takımı” dedim, sonra “Milli takım” dedim, şükürler olsun ki oldu. Belki hayallerinizi öğrenen arkadaşlarınız size gülecek ama siz yeter ki isteyin, dediğim gibi hayal kurmaktan korkmayın. Ne iş yaparsanız yapın, en iyi şekilde yapın. Elbette ki zorluklar yaşadık. Bağcılar’da büyüdüm, Yeşilyurt’a gittiğim zaman dünyanın öteki ucuna gitmiş gibi hissederdim. İngilizce, İspanyolca “a” demeyi bilmezken kendimi İspanya’nın BASK bölgesindeki tutucu bir kültürde buldum. Ancak oradaki tüm şartlara adapte oldum, dilini bir an önce öğrenmek istedim. Çünkü bu tür işlerde iletişim çok önemlidir. Bazı arkadaşlarım gitti, geri geldi. Ben giderken, ne yaşarsam yaşayım ’Nihat başarısız oldu’ dedirtmeyeceğim dedim. Kafama başarılı olmayı koydum" şeklinde konuştu.

"O GOL, ÖLÜME DEĞERDİ"

9a349b08988771ac31a5942e0f87f257d5249b10

Nihat Kahveci, unutamadığı maçları anlatarak, "İsviçre, Çekya, Hırvatistan maçları kendi açımdan tarihi maçlardı. Çek Cumhuriyet’e attığım o gol ölüme değerdi. Belki bir saniyede top gitti ama ömrüm boyunca o anı hiç unutmayacağım. Golden sonrasını hatırlamıyorum çünkü tüm takım üzerimdeydi. Ülke olarak çok yetenekli insanlara sahibiz. Bireysel olarak sıkıntı yok ama bugünkü jenerasyon takım olamıyor. Amatör ruhu, kalpten oynamayı kaybetmeyeceksin. Biz o maçlardaki geri dönüşleri o amatör ruhla sağladık" diye konuştu.

"JESUS, MİLLİ TAKIMA GELSE KİM NE DİYEBİLİR?"

AA-20220903-28805263-28805262-FENERBAHCE_YUKATEL_KAYSERISPOR (Large)

"En son dünya kupasında son 16’ya kalan takımların teknik direktörleri yerliydi" diyen Kahveci, "Ben Messi’ciyim. Messi’den ötürü Arjantin’in Dünya kupasını kazanmasına sevindim. Bence Ronaldo’dan daha yetenekli. Ancak maç sonrasında Weghorst’a İspanyolca olumsuz söylemde bulunması Messi ile örtüşmedi. Milli takımda yerli teknik adamın olmasından yanayım. Yabancı gelecekse de çok bilinen marka birisini getirmelisin. Şimdi ülkede Jesus sevgisi var. Jesus Milli takıma gelse kim ne diyebilir? Açıkçası ben şanslıydım. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Pellegrini, Daum gibi çok önemli teknik direktörlerle çalıştım. John Benjamin Toshack benim için bambaşkaydı" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR, SÜPER LİG'E YAKIŞIR"

Kocaelispor’un Süper Lig’e yakıştığını söyleyen Kahveci, "Kocaelispor’un en iyi olduğu dönemde genç bir futbolcuydum. Genç milli takımlarda oynadığım dönemde Kocaelispor tesislerine çok geliyorduk. Kocaelispor yıllarca lige çok renk kattı, 2 kez Türkiye kupası aldı. Şimdi muhteşem bir stat ve atmosfere sahipler. Bir yapılanma içindiler. Kocaelispor Süper Lig’e yakışır" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı
2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...
Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci Stefan Kuntz Jorge Jesus a milli takım fenerbahçe At atan beşiktaş erden süper li iyet son dü

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.