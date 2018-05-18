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A Milli Takım aday kadrosunda büyük sürpriz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya maçının aday kadrosu belli oldu. Kadroda Galatasaray'dan hiçbir futbolcunun olmaması dikkat çekti

A Milli Takım aday kadrosunda büyük sürpriz

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Galatasaray'dan hiçbir futbolcunun olmaması dikkat çekti.

Ayrıca ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, aday kadroya dahil edilmezken, baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin'e milli takım daveti yapılmadığı açıklandı.

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A Milli Takımımızın, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçlar öncesi kadromuz açıklandı. Lucescu şu isimler kadroya aldı:

KALECİLER: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
DEFANS: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilye Akhisarspor), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Tarkan Serbest (Austria Wien), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg
FORVET: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayseripor)

KAMP PROGRAMI DA BELLİ OLDU
A Milli Takım, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İran maçına bu tesiste hazırlanacak milliler, mücadele öncesindeki son çalışmasını 27 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapacak. İdman öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak. Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı son hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek. A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 19.00'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
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