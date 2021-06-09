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A Milli Takım Almanya kampını tamamladı

09.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Almanya'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Takım Almanya kampını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek. Milliler, Roma'da EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağı maç için kamp yapacağı otele yerleşecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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