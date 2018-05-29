A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür şoku

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Tunus ve Rusya ile yapılacak özel maçlar öncesinde Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol uyluk arka adalesinde sakatlık bulunduğu kaydedildi.
TFF'nin açıklamasında "18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu" ifadeleri yer aldı.
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