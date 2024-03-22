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A Milli Takım'da beklenmedik sakatlık! Rıdvan Yılmaz, Macaristan karşısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 23:31
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Hazırlık karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşan A Milli Takımımız'da Rıdvan Yılmaz mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bıraktı. İşte detaylar...

Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Hazırlık mücadelesinde Macaristan ile karşılaşan millilerde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı. İlk etapta ayağa kalkan genç futbolcu, bir süre sonra kendini tekrar yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Mücadelenin 27'inci dakikasında oyunun durmasıyla kendini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahaya sağlık görevlilerini istedi. Başarılı sol beke ilk müdahaleyi yapan görevliler, teknik heyete değişiklik işareti yaptı.

MERT MÜLDÜR DAHİL OLDU

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Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.

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