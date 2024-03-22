A Milli Takım'da beklenmedik sakatlık! Rıdvan Yılmaz, Macaristan karşısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Hazırlık mücadelesinde Macaristan ile karşılaşan millilerde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı. İlk etapta ayağa kalkan genç futbolcu, bir süre sonra kendini tekrar yere bıraktı.
Mücadelenin 27'inci dakikasında oyunun durmasıyla kendini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahaya sağlık görevlilerini istedi. Başarılı sol beke ilk müdahaleyi yapan görevliler, teknik heyete değişiklik işareti yaptı.
Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.