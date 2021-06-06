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A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu

06.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'da oyuncuların formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar belli oldu.

A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu

A Milli Takım futbolcularının EURO 2020'de giyeceği formalarda yazacak isimler ve numaraları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1- Mert, 2- Zeki Çelik, 3- Demiral, 4- Çağlar, 5- Okay, 6- Ozan, 7- Cengiz Ünder, 8- Dorukhan, 9- Karaman, 10- Çalhanoğlu, 11- Yusuf Yazıcı, 12- Altay, 13- Umut, 14- Taylan, 15- Ozan Kabak, 16- Enes, 17- Burak, 18- Rıdvan, 19- Orkun, 20- Abdülkadir, 21- Kahveci, 22- Kaan, 23- Uğurcan, 24- Kerem, 25- Mert Müldür, 26- Dervişoğlu

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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