A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.
A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
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