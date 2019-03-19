SPOR

A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
UEFA'dan hakemlerimize görevUEFA'dan hakemlerimize görev
Arnavutluk maçının hakemi açıklandı!Arnavutluk maçının hakemi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli takım arnavutluk moldova

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor

İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

Cenk'ten aylar sonra gelen itiraf!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

TFF Şenol Güneş kararını açıkladı!

TFF Şenol Güneş kararını açıkladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

Milliler'de hazırlıklar sürüyor

Kosova-Danimarka maçını Ali Palabıyık, Makedonya-Letonya maçını Halis Özkahya yönetecek

UEFA'dan hakemlerimize görev

Arnavutluk-Türkiye maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek

Arnavutluk maçının hakemi açıklandı!

Ozan Kabak: Şenol Güneş'in bize yaklaşımı çok babacan

Ozan Kabak'ın milli takım mutluluğu

Şenol Güneş, milli takımdaki ilk antrenmanına çıktı

Şenol Güneş sahaya indi

Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli takımda sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.