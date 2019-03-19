A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

