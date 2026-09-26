SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Luca Toni'den Beşiktaşlı Vlahovic'e övgü! "Eşsiz bir oyuncu"

İtalya futbolunun unutulmaz golcülerinden Luca Toni, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toni, Vlahovic'in klasik bir santrfor olduğunu belirtirken yıldız oyuncuyu "eşsiz" olarak nitelendirdi.

Luca Toni'den Beşiktaşlı Vlahovic'e övgü! "Eşsiz bir oyuncu"
Burak Kavuncu
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya futbolunun önemli isimlerinden Luca Toni, katıldığı programda Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sırp futbolcunun özelliklerini öven Toni, Vlahovic'in diğer forvetlerden ayrıldığı noktaya dikkat çekti.

LUCA TONI'DEN VLAHOVIC'E ÖVGÜ

Luca Toni den Beşiktaşlı Vlahovic e övgü! "Eşsiz bir oyuncu" 1

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Luca Toni, Dusan Vlahovic'in oyun tarzını değerlendirdi. Tecrübeli eski golcü, Sırp futbolcunun ceza sahası içerisindeki bitiriciliğine vurgu yaptı.

Toni, "Dusan klasik bir santrafor. Ne Kolo ne de Woltemade, Sırp oyuncu gibi öldürücü değiller. Vlahovic'in, Kolo'nun rahat olduğu kale uzağında oyununu geliştirmesi gerekiyor ancak o eşsiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS VURGUSU

Luca Toni den Beşiktaşlı Vlahovic e övgü! "Eşsiz bir oyuncu" 2

Vlahovic'in Juventus dönemine de değinen Luca Toni, İtalyan devinin Sırp golcüyle ilgili tercihler yaptığını belirtti.

Toni, "Juve seçimlerini yaptı ve sözleşmesel hususların da rol oynamış olması muhtemel" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Luca Toni den Beşiktaşlı Vlahovic e övgü! "Eşsiz bir oyuncu" 3

Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı karşılaşmalarda skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla oynadığı 7 resmi maçta 5 gollük katkı sağladı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesindeJürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de ada sahibi oluyor!Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de ada sahibi oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Juventus beşiktaş Dusan Vlahovic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.