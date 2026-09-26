Luca Toni'den Beşiktaşlı Vlahovic'e övgü! "Eşsiz bir oyuncu"

İtalya futbolunun önemli isimlerinden Luca Toni, katıldığı programda Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sırp futbolcunun özelliklerini öven Toni, Vlahovic'in diğer forvetlerden ayrıldığı noktaya dikkat çekti.

LUCA TONI'DEN VLAHOVIC'E ÖVGÜ

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Luca Toni, Dusan Vlahovic'in oyun tarzını değerlendirdi. Tecrübeli eski golcü, Sırp futbolcunun ceza sahası içerisindeki bitiriciliğine vurgu yaptı.

Toni, "Dusan klasik bir santrafor. Ne Kolo ne de Woltemade, Sırp oyuncu gibi öldürücü değiller. Vlahovic'in, Kolo'nun rahat olduğu kale uzağında oyununu geliştirmesi gerekiyor ancak o eşsiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS VURGUSU

Vlahovic'in Juventus dönemine de değinen Luca Toni, İtalyan devinin Sırp golcüyle ilgili tercihler yaptığını belirtti.

Toni, "Juve seçimlerini yaptı ve sözleşmesel hususların da rol oynamış olması muhtemel" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı karşılaşmalarda skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla oynadığı 7 resmi maçta 5 gollük katkı sağladı.