A Milli Takım'da Kenan Yıldız müjdesi! İlk maçta oynayabilecek mi?

2026 FIFA Dünya Kupası macerasına Avustralya maçıyla başlamaya hazırlanan A Milli Futbol Takımımızda nefesler tutuldu ve kritik sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin dünkü idmanında yer alamayan genç yıldızımız Kenan Yıldız'dan gelen haber ise taraftarın ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TAKIMA DÖNÜYOR

Sakatlığı sebebiyle dünkü çalışmada takımdan ayrı kalan ve turnuvanın ilk maçında forma giyip giyemeyeceği büyük bir merak konusu olan Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre; genç yetenek, bugün gerçekleştirilecek olan antrenmanın ilk veya ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara resmen başlayacak.

SAKAT OYUNCU KALMADI, GÖZLER MONTELLA'DA

Kenan Yıldız cephesinden gelen bu rahatlatıcı ve müjdeli haberin ardından, A Milli Takım kampında an itibarıyla sakatlığı bulunan hiçbir futbolcu kalmadı. Tam kadro olarak hazırlıklarına devam edecek olan "Bizim Çocuklar"da artık son söz teknik heyette. Sağlık ekibinin yoğun mesaisiyle takıma katılan Kenan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde kritik Avustralya karşılaşmasında sahadaki yerini alabilecek.