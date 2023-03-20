SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım'da maça günler kala ayrılık! Kaleci antrenörü olarak Michael Rechner ayrıldı

A Milli Takım'da maça günler kala ayrılık! Kaleci antrenörü olarak Michael Rechner ayrıldı

20.03.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Ermenistan karşılaşmasına kısa bir süre kala beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ay-Yıldızlı takımda, kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner Bayern Münih'e transfer olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

A Milli Takım'da maça günler kala ayrılık! Kaleci antrenörü olarak Michael Rechner ayrıldı

EURO 2024'e katılabilmek adına D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, 25 Mart tarihinde Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Ay-Yıldızlılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU!

FrrRALcWcAAaR4V

Eylül 2021'de A Milli Takımın başına geçen Stefan Kuntz ile birlikte Ay-Yıldızlılar'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, Alman antrenör'ün Bayern Münih'e transfer olduğu duyuruldu.

TFF DUYURDU

629a09a886b2450cb8a0d214

Ay-Yıldızlılar'dan yapılan açıklamada, "Bir buçuk yıldır A Millî Takımımızın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner'in, Bayern Münih kulübünde başladığı yeni görevi sebebiyle A Millî Takımımızdaki görevine devam edemeyecektir. Yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'O isim beni aradı, özür diledi!''O isim beni aradı, özür diledi!'
Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
son dakika milli takım At a milli takım yollar ayrıldı da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Derbi öncesi 3 şok birden! Resmi açıklama...

Derbi öncesi 3 şok birden! Resmi açıklama...

Olay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldı

Olay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldı

Demirkol, puan tartışmasının ardından patladı!

Demirkol, puan tartışmasının ardından patladı!

Derbi sonrası kavga ve Jose Mourinho'ya ağır küfürler!

Derbi sonrası kavga ve Jose Mourinho'ya ağır küfürler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.